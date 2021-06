As emoções estiveram ao rubro na edição deste domingo, 27 de junho. O agricultor José Luís Fernandes mostrou-se completamente arrebatado com o beijo de Andreia Moreno, uma das suas pretendentes.



"A Andreia investiu com aquele beijo cinematográfico, aquele beijo quente", destacou Salomé Pita, uma das participantes, referindo-se ao momento que apanhou todos de surpresa na quinta de Monforte.



Por seu turno, José Luís confessou: "Estou um bocadinho desorientado por causa do amor que aconteceu. Está a toldar-me o raciocínio".



Veja o momento no vídeo acima!

