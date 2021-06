Instagram

Iara Rodrigues deu as boas-vindas à filha na última quinta-feira, 24 de junho. A notícia foi revelada pela própria este domingo, dia 27, nas redes sociais.

Instagram

“A minha Teresinha veio dar todo um novo significado ao Dia de São João 🙏🏼 É impossível descrever tudo aquilo que me vai no coração, mas uma coisa é certa, a partir de agora sou ainda mais completa! Bem-vinda querida filha”, escreveu a conhecida nutricionista na legenda da primeira fotografia da bebé, tirada logo depois do nascimento.

Instagram

Teresa vem juntar-se a Diogo, de dois anos, também fruto da relação com o produtor André Manso.