Tiago Caramujo

Soraia Figueiredo, de 30 anos, prepara-se para ser mãe pela segunda vez. A notícia foi partilhada pela própria nas suas redes sociais e, mais tarde, em entrevista ao site Holofote contou: “Estou bem, feliz, grávida de seis meses”. A jovem revelou ainda que também está a preparar-se para abraçar um novo desafio profissional: “Vou abrir um espaço de estética”.

Recorde-se que Soraia foi uma das pretendentes mais carismáticas da segunda temporada do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, tendo protagonizado alguns momentos muito divertidos (veja aqui). Na altura foi quem mais chamou a atenção do agricultor António Hipólito e os dois ainda namoraram algum tempo, ainda que pouco.