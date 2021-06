Instagram

Rita Pereira recordou esta sexta-feira, 25 de junho, uma data que certamente marcará para sempre a sua vida: o dia em que o seu ex-namorado, Angélico Vieira, sofreu um grave acidente quando se dirigia ao Porto e que, três dias depois, acabaria por ter um desfecho fatal.

Já passaram dez anos desde a tragédia que vitimou o cantor, aos 28 anos, mas a atriz não esquece e assume que é o filho, Lonô, de dois anos, quem a ajuda a ultrapassar estes momentos menos bons. “Hoje é um dia em que a memória me leva para um sítio triste, mas depois chega ele e apazigua esta inquietude, com um amor sem limite 🤎”, escreveu no Instagram na legenda de uma fotografia do menino, fruto da sua relação de cerca de seis anos com o DJ e produtor francês Guillaume Lalung.

Recorde-se que, embora já não namorassem na altura do acidente, Rita Pereira e Angélico Vieira mantiveram uma relação amorosa durante vários anos. Após a separação continuaram amigos e a atriz foi o grande apoio da mãe do jovem, Filomena Vieira, naquele momento de grande dor.