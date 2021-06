Facebook

Nilton revelou que testou positivo ao novo coronavírus e que a última semana tem sido bastante complicada.

“Estou no meu décimo dia de Covid. E não sei se é por ser a variante Delta, Sical ou Buondi, mas estão a ser 10 dias como nunca tinha passado na vida, com duas idas ao hospital (obrigado equipa de São Francisco Xavier) e com o pacote completo de tosse, febres, falta de ar, dores no corpo e tudo mais que possam imaginar”, começou por explicar o humorista, enumerando todos os sintomas que tem enfrentado.

Nilton aproveitou ainda a oportunidade para deixar uma mensagem a todos os que, depois de mais de um ano de luta contra a pandemia, ainda continuam a negar a sua existência. “Serve isto para deixar um alerta, cuidem-se e protejam-se. Acreditem mesmo que não há invencíveis perante isto e a única forma é a prevenção. Já aqueles que acham que são os maiores ou não acreditam na doença, podem vir cá a casa lamber o corrimão”, escreveu nas redes sociais.