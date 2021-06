Instagram

A Fontana Di Trevi, em Itália, é, por excelência, um dos locais do mundo mais escolhidos por casais apaixonados para trocarem juras de amor e já testemunhou muitos pedidos de casamento. Será o de Fernanda Serrano um deles? Reina a dúvida!

Dois anos depois de ter anunciado que o seu casamento com o empresário Pedro Miguel Ramos tinha chegado ao fim e de meses depois ter reencontrado o amor ao lado do personal trainer Ricardo Pereira, a atriz está a fazer uma viagem de sonho a bordo de um cruzeiro de luxo e uma fotografia tirada durante uma paragem para visitar Roma lançou rumores de um novo enlace no horizonte.

“Aqui aconteceu algo muito especial para mim… um destes dias conto! Fonti Di Trevi ❤️ Roma”, escreveu na legenda da imagem onde surge muito sorridente.

Rapidamente surgiram na caixa de comentários questões acerca deste acontecimento importante e vários fãs levantaram a hipótese da artista está a preparar-se para oficializar a sua relação com Ricardo Pereira.

Recorde-se que da união de quase 15 anos com Pedro Miguel Ramos nasceram quatro filhos: Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana.

Reprodução Instagram, DR