Foi no passado mês de maio no palco do teatro Tivoli, em Lisboa, durante uma cerimónia de prémios que Ana Rocha de Sousa fez uma das suas mais duras revelações. A atriz e realizadora revelou ter sido vítima de abuso sexual quando tinha 17 anos.



Esta quinta-feira, 24 de junho, Ana Rocha de Sousa falou pela primeira sobre o tema em televisão, numa emocionante entrevista concedida a Júlia Pinheiro.



"Foi durante muito tempo aquele segredo que nunca iria contar, não valia a pena, achava eu. Portanto acreditei sempre que nem sequer era uma hipótese falar sobre isto [...] Durante muito, muito tempo foi sempre um segredo para mim inclusive [...] Eu não lidava com isso. Eu acho que existe uma proteção física e psicológica que se tornou maior em mim [...] Muitos anos mais tarde, as pouquíssimas vezes que fiz referência vaga à situação, foi sempre desvalorizando e nunca ninguém se apercebeu da gravidade da situação, nem dos contornos da situação, mesmo essas pouquíssimas pessoas a quem eu levantei um pouco véu", começou por dizer.



"Acredito que só depois de ter falado no Tivoli é que eu acredito que comecei verdadeiramente a lidar de frente com isto. A importância de falar e comunicar para mim esteve sempre mais associada aos outros do que especificamente a uma necessidade minha [...] Eu senti essa urgência porque ao longo dos últimos anos, não foi só uma coisa recente, cada vez que surgia um caso com eco na imprensa, que nos chegava a casa, quem passou por isto, vive isso de uma forma muito intensa. Eu comecei a perceber que as coisas não estavam bem arrumadas nas minhas gavetas quando casos públicos começaram a afetar-me", confessou.

Falando sobre um dos momentos mais duros da sua vida, Ana Rocha de Sousa recordou que ficou paralisada. "Fala-se muito, nestas circunstâncias na questão do não. Eu não disse que não e faço questão de sublinhar que não é preciso dizer que não. Primeiro, uma miúda petrifica e ao dizer que não estamos a tornar aquilo muito mais real. Eu não disse que não, mas o meu corpo disse que não. Eu não me mexi. Eu petrifiquei. Eu só refiro isto porque acho que é urgente mudar a mentalidade em termos de sociedade... O facto de alguém ir ter a um sítio, não é um sim. Eu não sei quem é que inventou que por alguém ir a algum lado isso significa que sim", lembrou.



"Ao dia de hoje, com a informação que eu tenho, eu acho que esta pessoa é uma predadora... Durante muitos anos, vivi com essa culpa e até podia achar que foi um equívoco, que fui mal interpretada, mas não", acrescentou.



Passados 25 anos, Ana Rocha de Sousa defende que estamos perante uma "sociedade doente". "A proteção mantém-se, mas ao agressor. E se eu nunca tive a capacidade para o dizer antes, hoje tenho, também pelas circunstâncias da minha vida também", afirmou.



"Eu não quero, nem nunca quis nada desta pessoa, nem nunca quererei nada. A única coisa que se pode e deve exigir a esta pessoa é que esta pessoa não tenha a possibilidade de fazer isto a mais ninguém. A única possibilidade que eu tinha de ajudar era, além de dizer tudo isto que estou a dizer, era verbalizar o não. Mas se eu o faço, posso eu ser colocada e acusada de um crime de difamação onde dizer a verdade se transforma num crime. Isto é de louco, mas é verdade", frisou.

É perante a possibilidade de ajudar quem já passou por uma situação semelhante que a artista decidiu partilhar o seu caso 25 anos depois. "Falando existe a ínfima possibilidade de eu poder ajudar nem que seja alguém que tenha passado pelo mesmo ou alguém que tenha passado pelo mesmo com a mesma pessoa. É importante passar a mensagem para adolescentes, jovens, meninas, mulheres que o facto de nós vermos alguém num concerto, na televisão, alguém conhecido, dá-nos uma falsa sensação de segurança", completou.

Veja a entrevista completa no vídeo acima!