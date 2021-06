Jeff Kravitz

Britney Spears está novamente no centro da polémica depois de ter prestado algumas declarações chocantes em tribunal. A artista revela estar a ser vítima de uma tutela abusiva, por parte do pai e toda a equipa que neste momento 'detém' a sua carreira e vida privada, ora saiba mais aqui.

Depois das declarações que prestou terem começado a correr o mundo quem não lhe ficou indiferente foi Justin Timberlake.

O músico fez questão de comentar o caso no Twitter e prestou todo o seu apoio à cantora.

"Depois do que vimos hoje, todos devíamos apoiar a Britney nete momento. Independentemente do nosso passado, bom, mau, do tempo há que foi... O que lhe está a acotnecer não está certo. Nenhuma mulher deve alguma vez ser impedida de tomar decisões acerca do seu próprio corpo", escreveu.

Recorde que Justin Timberlake e Britney Spears tiveram uma relação amorosa há alguns anos, marcando a era pop como um dos casais sensação.