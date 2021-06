MediaNews Group/The Mercury News

Morreu John McAfee. O criador do antivírus McAfee foi encontrado morto na sua cela na prisão de Brians 2, em Barcelona, avança o jornal El País.

De acordo com a publicação os médicos ainda tentaram manobras de reanimação, mas sem sucesso. Segundo as mesmas fontes, tudo aponta para que se tenha tratado de suicídio.

O excêntrico informático estava detido desde outubro do ano passado. Foi preso no aeroporto El Prat quando se preparava para embarcar num avião com destino a Turquia. Estava acusado de fraude e evasão fiscal e aguardava extradição para os Estados Unidos a pedido da justiça do país por, alegadamente, ocultar milhões de dólares em impostos sobre lucros obtidos em atividades como o comércio de criptomoedas.

John McAfee nasceu em Inglaterra, fundou a McAfee Associates em 1987 e demitiu-se em 1994.

Em 2012, McAfee já tinha tido problemas com a justiça. O programador foi procurado pelo alegado homicídio de outro cidadão norte-americano, seu vizinho, no Belize.

