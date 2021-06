Getty Images, Anwar Hussein

Já passaram quase 24 anos desde que a princesa Diana morreu na sequência de um acidente de viação a 31 de agosto de 1997, em Paris.

Em declarações ao jornal Daily Mail, Xavier Gourmelon, chefe dos bombeiros que socorreu Diana e um dos primeiros a chegar ao local do acidente, revelou aquelas que terão sido as últimas palavras da mãe dos príncipes Harry e William.



Segundo o bombeiro, Diana estava consciente e terá questionado: "Oh meu Deus, o que aconteceu?”, sendo estas as suas últimas palavras.



"Eu tentei acalmá-la. Segurei-lhe a mão", lembrou Gourmelon, revelando que à primeira vista não havia “nada fisicamente errado com Diana, exceto o ombro”.



A princesa acabaria por ser transportada para o hospital Pitié-Salpêtrière, na capital francesa, onde viria a morrer. Segundo a equipa médica que a acompanhou, a ex-mulher do príncipe Carlos sofreu várias paragens cardíacas e tinha hemorragias internas.