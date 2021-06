Instagram

Ágata está infetada com o novo coronavírus. A notícia foi partilhada pela própria cantora nas suas redes sociais. “Lamento dizer, mas estou com Covid”, escreveu a artista esta segunda-feira, 21 de junho, na sua página oficial de Instagram.

De acordo com o site da revista Nova Gente, Ágata apenas soube que estava infetada porque é testada com alguma regularidade. “Ela não tem sintomas até agora e descobriu que estava com covid-19 porque tem sido testada regularmente através dos testes rápidos à venda na farmácia”, adianta fonte próxima citada pela publicação.

De referir que a cantora já tinha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no passado dia 12. “Pronto, esta já está. Vacina AstraZeneca… Até agora tudo bem”, anunciou na altura na mesma rede social.