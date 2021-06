Getty Images

James Michael Tyler, de 59 anos, está a lutar contra um cancro da próstata. O ator, que participou em 56 dos 235 episódios da famosa série Friends, onde deu vida a Gunther, o empregado de balcão que trabalhava ao lado de Rachel, a personagem de Jennifer Aniston, no café Central Perk confidenciou esta segunda-feira, 21 de junho, que as esperanças de ultrapassar a doença são poucas.

“Fui diagnosticado com cancro da próstata em estádio avançado, que se espalhou para os meus ossos”, começou por dizer o artista no programa da televisão americana Today Show. “Lido com este diagnóstico já quase três anos. Agora é o estádio 4. Cancro em fase terminal. Então provavelmente a doença vai vencer”, lamentou.

James Michael Tyler explicou ainda que a doença foi detetada durante um check-up anual, em 2018. “Eu tinha 56 anos na altura e, por precaução, fizeram-me uma análise específica para a próstata. O resultado foi um número extraordinariamente alto… Quando fui à internet e comparei os resultados das minhas análises, percebi de imediato que algo não estava bem. Depois o meu médico contactou-me para me ver no dia seguinte e disse-me que suspeitava que eu tinha algo muito grave”.