Mia Rose e Miguel Cristovinho anunciaram o fim do casamento em julho do ano passado. Desde então, a cantora mudou-se para uma nova casa com o filho e o vocalista dos D.A.M.A. também comprou um apartamento no início deste ano. Recentemente, Mia Rose fez uma revelação inédita ao podcast Prisão Preventiva com Tiago Almeida.

Sem identificar o ex-namorado, a influencer confessou que já foi traída e que confrontou o ex-companheiro. "Uma amiga veio dizer-me de uma traição [de um namorado meu]. "Tinham-lhe contado que a pessoa com quem eu estava tinha-me traído. Aconteceu numa discoteca à frente de toda a gente", recordou.

A cantora conta que o ex-companheiro começou por negar a versão que tinha ouvido. "Quando o confrontei, ele disse: ‘Isso nunca aconteceu’. Só depois de termos acabado é que assumiu."

Recorde-se que, publicamente, Mia Rose só assumiu dois relacionamentos. Além de Miguel Cristovinho com quem casou, a cantora namorou com Lourenço Ortigão entre 2007 e 2008.