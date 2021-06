Emanuel foi o convidado do programa Alta Definição deste sábado, 19 de junho. Numa conversa emotiva com Daniel Oliveira, o artista deu a conhecer o seu lado mais intímio e recordou um dos momentos mais duros da sua vida: a morte do pai.

"Ficou paralisado, teve três AVC até ficar na última. E depois teve Covid-19, ainda isso. Venceu isso tudo, só não venceu no dia em que percebeu, que chegou o dia 1 de janeiro e o almoço que todos costumávamos fazer, o almoço sagrado da família...ele não podia fazer. Ele sempre teve esperança que o ia fazer, ele dizia às enfermeiras: 'Eu já encomendei um cabrito, depois trago-vos um garrafão do vinho que eu faço e vocês vão ver o que é vinho bom'. Ele viveu com esta esperança. Quando dia 1 passou e ele não veio cá...desistiu", desabafou, isivelmente emocionado.

Apesar do momento de dor, Emanuel fez questão de manter o seu compromisso com o programa Domingão, da SIC, precisamente pelo pai.

"Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Ninguém sabia, ninguém deu por isso. Eu não disse a ninguém. Fiz pelo pai. Ele faleceu na sexta-feira e eu fui fazer o Domingão", confessou.

"Eu sou um homem que gosta de ter fé, que quer ter fé e não prescindo de ter fé. Acho que quando nós temos essa faculdade, é mais fácil viver [...] Eu não congrego nenhuma religião especificamente, mas sou provavelmente mais seguidor de uma fé divina do que muitos...] Eu acredito que o corpo regressa ao pó, mas o espírito regressa à origem e a origem é Deus. Deus é o espírito, Deus é a energia", completou.

Veja mais da entrevista no vídeo abaixo: