Passadas mais de duas décadas sobre a sua estreia como apresentador de televisão, Marco Paulo não poderia estar mais feliz com a parceria que tem agora com a SIC e com o seu novo programa, o Alô Marco Paulo.

O cantor, de 76 anos, conta com a companhia de Ana Marques, cujo trabalho elogia. “Eu amo a Ana Marques, é a minha bengala, a minha companheira de trabalho, e grande apresentadora de televisão. Todos os sábados divertimo-nos. Se calhar, disse aquilo numa brincadeira, porque nós brincamos muito. E não é fácil estar cinco horas no ar”, começou por explicar o intérprete do famoso tema Eu Tenho Dois Amores à TV7 Dias. “Não mandei calar a Ana Marques, há certas pessoas que só veem maldade”, acrescentou ainda, referindo-se a algumas críticas e até paródias que surgiram nas redes sociais nos últimos dias.

Marco Paulo não se deixa abalar por comentários menos bons e realça: “O que é certo é que, no espaço de 15 dias, foi o programa mais falado da televisão nacional”.

