JONATHAN NACKSTRAND

Christian Eriksen deixou os amantes de futebol de todo o mundo em choque quando, no último sábado, 12 de junho, caiu inanimado no relvado durante o jogo do UEFA Euro 2020 que opôs a sua equipa, a Dinamarca, à Finlândia.

Internado há quase uma semana, sabe-se agora que o futebolista foi submetido a uma cirurgia para a colocação de um cardiodesfibrilador interno no coração, aparelho que serve para controlar a arritmia cardíaca. A notícia é avançada pelo jornal Gazzetta dello Sport, que dá conta que a intervenção cirúrgica foi bem sucedida e que Eriksen deverá ter alta hospitalar ainda esta sexta-feira, 18 de junho.



Ainda segundo a publicação italiana, citada pelo jornal Record, "os médicos dinamarqueses ouviram especialistas internacionais e optaram pela cirurgia em vez de um tratamento convencional, apenas com medicamentos".



Para já o futuro profissional do jogador da seleção dinamarquesa e do Inter de Milão é uma incógnita.