Instagram

“5 anos desta miúda que ri com os lábios e com os olhos e com tudo. Que tem sempre uma palavra certa para nos dizer, apesar de ser ainda tão pequenina. Que gosta de abraços fortes - com ela não há meias medidas - e de receber beijinhos repenicados. Que se diz super-herói e ela lá saberá, porque contrariou as piores previsões mesmo antes de ter nascido - e nasceu para nos mostrar que não controlamos rigorosamente nada nesta vida e está tudo bem assim :)

São 5 anos desde o dia em que a ouvi chorar pela primeira vez, vi que era perfeita e depois chorei eu como nunca tinha chorado antes e não voltei a chorar depois.

Parabéns minha Maria Leonor”. Foi esta a mensagem deixada por Catarina Raminhos nas redes sociais no dia em que sua filha mais nova completa mais um ano de vida.

A autora do blogue 7 da tarde e ainda não lavei os dentes e António Raminhos são ainda pais de Maria Rita, de dez anos, e Maria Inês, de oito.