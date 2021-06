Tiago Belo, um dos participantes da quarta temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, foi um dos convidados do programa Júlia desta sexta-feira, 18 de junho. Em conversa com Júlia Pinheiro, o agricultor deu a conhecer o seu lado mais pessoal e recordou um dos momentos mais duros da sua vida: a morte do pai.

O candidato do programa da SIC tinha 24 anos quando perdeu o progenitor num acidente de viação provocado por uma embolia cerebral. Cerca de dois anos antes, o pai do agricultor havia ficado com sérios problemas de saúde na sequência de uma agressão. "Estava num café e deram-lhe com uma cadeira na cabeça [...] recuperou, mas ficou sempre afetado (...) a embolia teve a ver com isso" , confidenciou.

Foi através de um telefonema que Tiago recebeu a notícia trágica da morte do pai. "Ligaram-me logo...'Vem ter a Vila Velha de Ródão, o teu pai esteve um acidente e está morto'. Foi logo assim. A minha mãe ouviu o telefone, acordou e o meu irmão também", recordou, contado que se dirigiu imediatamente ao local do acidente na companhia irmão.

"Foi muito complicado. Ia com a ideia de que não era verdade...Quando cheguei lá só vi a carrinha toda partida e perguntei a um bombeiro pelo meu pai que disse: 'O teu pai já está no hospital'", contou.

Os tempos que se seguiram foram duros e Tiago, com pouco mais de 20 anos, assumiu as rédeas dos negócios da família. "Os pilares da casa mexeram um bocadinho e eu fiquei a dirigir tudo... Assumi os negócios [...] Foram dois anos sem Natal [...] Em 2007, montei a minha empresa de construção", completou.

