SIC

Filipa, Ana Cristina e Maria foram as pretendentes escolhidas por Diogo Moreira para o acompanharem até à sua quinta, em Romariz, para, quem sabe, encontrar o amor no programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?.

Ainda em Azeitão, onde os agricultores tiveram a oportunidade de conhecer todas as jovens, Diogo não escondeu o fascínio por Filipa, que chamou de ‘amarelinha’ devido à cor do vestido que estava a usar, e nos primeiros dias em sua casa tudo indicava que era ela quem estava a conquistar o seu coração.

Contudo, durante um passeio a dois com Ana Cristina surgiram os primeiros beijos e ambos já falam em paixão. Ainda assim, Diogo diz depois, numa conversa a sós com Filipa, que esta não deve desistir porque “nada está perdido”.

Quem parece não conseguir chegar ao coração do agricultor é mesmo Maria, a mais direta do grupo, a quem este confessa: “Não fazes muito o meu género”. Veja o vídeo desse momento: