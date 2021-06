FRIEDEMANN VOGEL

Christian Eriksen caiu inanimado no relvado aos 43 minutos durante a partida da sua seleção nacional contra a Finlândia, o jogo de abertura do UEFA Euro 2020. O médico alemão que tratou do jogador dinamarquês, Jens Kleinefeld, contou agora quais foram as suas primeiras palavras após ter recuperado a consciência.

O profissional de saúde explicou ao grupo "Funke", numa entrevista publicada esta quinta-feira, que foi administrado um choque elétrico ao jogador de 29 anos após alguns minutos de massagem cardíaca. “Cerca de 30 segundos depois, o jogador abriu os olhos e pude falar diretamente com ele", disse Jens. "Foi um momento muito comovente porque em tais emergências médicas do dia-a-dia, as probabilidades de sucesso são muito menores", continuou.

Jens Kleinefeld contou que olhou para o médio dinamarquês perguntou-lhe: "Bem, estás de volta connosco?". Ao que Eriksen respondeu: "Sim, estou de volta" e "tenho apenas 29 anos", disse o médico.

“Foi quando eu soube que o cérebro não estava danificado e que ele tinha regressado totalmente”, explicou, referindo que Eriksen respondeu com sucesso aos comandos e estava totalmente consciente no estádio, mas demorou algum tempo a ser equipado com todos os monitores necessários para um transporte seguro para o hospital.

O tratamento com choque elétrico tem, geralmente, uma alta taxa de sucesso em atletas profissionais saudáveis ​​em comparação com pacientes normais com doenças pré-existentes, expôs o médico. “Eu tinha 99% de certeza no estádio de que ele chegaria ao hospital e permaneceria estável”, afirmou.