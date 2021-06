Noah, o menino de dois anos e meio que estava desaparecido desde a manhã da última quarta-feira, 16 de junho, em Proença-a-Velha, foi resgatado com vida cerca de 40 horas depois de ter sido dado o alerta às autoridades. A criança foi encontrada numa zona de mato onde decorriam as buscas e foi de imediato assistido por uma equipa médica.

Segundo Madalena Ferreira, repórter da SIC no local, a criança foi encontrada perto de Medelim, mais a norte da casa onde vive com a família. Fonte dos Bombeiros disse à SIC que foram populares encontraram o menino, perto das 20h00, a cerca de oito quilómetros de casa, em movimento, desidratado e com algumas escoriações.

Noah desapareceu de casa, em Proença-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova, entre as 5h00 e as 8h00 da manhã da última quarta-feira, dia 16 de junho, de acordo com as informações dadas pelos pais às autoridades. O menino de dois anos terá saído com a cadela, Melina, que foi encontrada a cerca de 2 quilómetros da moradia onde a família vive. A mãe de Noah recorreu às redes sociais para lançar um apelo, levando centenas de pessoas para o mato à procura da criança.

Nas redes sociais, várias caras conhecidas deixaram mensagens a celebrar o regresso de Noah. Entre elas, Júlia Pinheiro, Carolina Deslandes, Nuno Markl, Luísa Barbosa e Tânia Ribas de Oliveira. Veja as publicações:

1 / 6 Instagram 2 / 6 Instagram 3 / 6 Instagram 4 / 6 Instagram 5 / 6 Instagram 6 / 6 Instagram