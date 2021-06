Nick England - UEFA

Esta terça-feira, dia 15 de junho, realizou-se o jogo Hungria-Portugal no estádio em Budapeste, mais concretamente na Puskás Arena, marcando assim a estreia de Portugal no UEFA Euro 2020. Marcelo Rebelo de Sousa assistiu à partida e revelou ter feito uma aposta com o presidente húngaro, János Áder.

"Foi muito sofrido. Jogámos muito bem na primeira parte, tivemos uma segunda parte muito difícil. Chegámos ao 3-0, também é preciso sorte além do mérito. Era o que eu queria, é fundamental para a classificação", começou por dizer, em declarações à 'RTP3'.

"O presidente da Hungria, coitado, vai ter de me oferecer uma garrafa do melhor vinho húngaro", afirmou. Parece que o Presidente da República levou a bagagem mais pesada.