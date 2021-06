Instagram

Christian Eriksen deixou amantes de futebol de todo o mundo em choque quando, no passado sábado, dia 12 de junho, caiu inanimado no relvado do estádio Parken, em Copenhaga, durante o jogo que opôs a sua equipa, a Dinamarca, à Finlândia.

A rápida intervenção das equipas de socorro evitou a tragédia e o jogador foi depois levado para o hospital onde ainda permanece em observação e fazer exames.

Depois de ter dados notícias através do seu agente, Martin Schoots, Christian Eriksen deixou também uma publicação nas suas páginas oficiais nas redes sociais.

“Olá a todos,

Muito obrigado pelas carinhosas e fantásticas mensagens vindas de todo o mundo. Significam muito para mim e para a minha família.

Estou bem, dentro das circunstâncias. Ainda tenho de permanecer em observação no hospital, mas sinto-me bem.

Agora vou torcer pelos rapazes da seleção da Dinamarca nos próximos jogos”, pode ler-se na legenda de uma fotografia onde surge sorridente deitado na cama de hospital.