Lisa Banes, que participou em projetos como Gone Girl, Sete Palmos de Terra e Donas de Casa Desesperadas, foi internada há menos de duas semanas depois de um atropelamento e fuga. Na passada segunda-feira, dia 14, a atriz não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

Lisa Banes ia ao encontro da sua mulher para um jantar com um amigo em Nova Iorque quando foi atropelada por uma scooter vermelha e preta, segundo o New York Post. A atriz do filme Cocktail atravessava a passadeira, quando o condutor 'furou' o sinal vermelho.

Banes sofreu lesões graves no cérebro e acabou por nunca recuperar. Segundo a People, a polícia de Nova Iorque informou que a investigação continua a decorrer e que não há, até ao momento, qualquer detenção.