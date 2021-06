Instagram

Manuel Marques anunciou no passado dia 8 de junho, nas suas páginas oficiais nas redes sociais, que o seu casamento com Ana Martins tinha chegado ao fim. "Apesar de sempre ter falado da minha vida familiar com a máxima discrição, venho por este meio informar que me separei da minha companheira. Fica a amizade e o carinho!", escreveu na altura.

Instagram

Agora, de acordo com a revista Nova Gente, o comediante está a viver um novo romance, com a atriz Beatriz Barosa, de 24 anos, sua colega no projeto televisivo que integra atualmente. "O Manel não fez nada de errado. Acabou primeiro o casamento e só depois é que se envolveu com a Beatriz. Nos bastidores de 'Festa é Festa' já muitas pessoas sabem", relata uma fonte citada pela referida publicação.

Recorde-se que Manuel Marques e Ana Martins estavam casados desde 2013 e têm duas filhas em comum, Inês, de 14 anos, e Elisa, de cinco.