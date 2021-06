Joana Marques - uma das vozes do programa das manhãs da rádio Renascença onde dá cartas com a rubrica Extremamente Desagradável - esteve esta segunda-feira no Casa Feliz, da SIC. Em conversa com Diana Chaves e João Baião, a radialista e o humorista deu a conhecer o seu lado mais pessoal e, a certa altura, foi surpreendida pelo marido, Daniel Leitão.

"Pediram-me para dizer algumas palavras sobre a Joana Marques e eu lembrei-me de algo que posso revelar em primeira mão, que ninguém sabe. É uma revelação bombástica que é: por baixo daquela carapaça grossa e rija de pessoa desagradável que cobre a Joana Marques há, de facto, um ser humano", começou por dizer o também humorista através de uma mensagem em vídeo.

"Tem, de facto, um talento incrível. Acho que é a pessoa que mais e melhor consegue produzir humor em Portugal, pelo menos com a frequência com que o faz, que é diariamente. É uma pessoa que apesar de ser pequenina e transparecer aquela frieza no tato, é uma pessoa muito reservada, mas que tem um coração enorme. Por isso e não só, também pelo facto de ter aceitado o meu convite por fazer ao meu lado esta caminhada que é a vida e por partilharmos a parentalidade de duas crianças, eu queria mandar-lhe aqui um grande beijinho meu, do Nicolau e do Xavier. Temos muito orgulho e gostamos muito de ti, Joana", completou.

Recorde-se que em julho do ano passado, o casal deu as boas-vindas ao segundo filho, o pequeno Nicolau. O bebé veio juntar-se a Xavier, atualmente com quatro anos.

Veja o momento no vídeo acima!