Karwai Tang

Meghan Markle e o príncipe Harry parecem viver bem apaixonados. Contudo, antes do romance ter início, a atriz tentou conquistar outro rosto bem conhecido entre o público, especialmente na área do desporto.

Lizzy Cundy, amiga da ex-duquesa, revelou que a mulher de Harry chegou a sair com o jogador de futebol Ashley Cole, em 2013.

Ao que parece, Meghan tinha o "sonho" de namorar com um homem inglês e a amiga tentou fazer-lhe um 'arranjinho' com o ex-jogador do Chelsea.

"Tentei encontrar-lhe um namorado - o Ashley Cole não estava interessado - mas tentei juntá-los, o que é engraçado olhando agora para trás", revelou Lizzy à revista italiana Grazia.

NurPhoto