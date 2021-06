fotopress

É já na próxima segunda-feira, dia 14 de junho, que Espanha estreia-se em La Cartuja (Sevilha) frente à Suécia no Campeonato da Europa, que teve inicio na sexta-feira. Como tal, Luís Figo aliou-se à Heineken para pregar uma partida à mulher, Helene Svedin, que é sueca.

A marca de cerveja internacional convidou suecos e espanhóis para desfrutar de um dia de sol sob as sombrinhas na praia de La Mata, em Alicante, sem estes saberem que participavam na brincadeira, uma vez que a disposição das sombrinhas revelava uma pequena provocação: DIAS DE SOL: ESPANHA 116-74 SUÉCIA.

Quando se pensava que a partida tinha terminado, para grande surpresa de todos, a Heineken também tinha uma surpresa para os espanhóis, retribuindo assim a piada: DIAS DE NEVE: ESPANHA 16 - 71 SUÉCIA.

"Foi muito divertido surpreender a Helen com esta piada, mas penso mais quando ela me devolveu a piada porque eu não esperava por isso", disse Figo, citado pelo Mundo Desportivo. "Esta piada mostra que é preciso saber desfrutar de tudo o que nos acontece, todos os dias, porque no final todos temos algo com que ganhar", acrescentou Helene.

