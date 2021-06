1 / 7 ATTILA KISBENEDEK 2 / 7 ATTILA KISBENEDEK 3 / 7 ATTILA KISBENEDEK 4 / 7 ATTILA KISBENEDEK 5 / 7 ATTILA KISBENEDEK 6 / 7 BSR Agency 7 / 7 BSR Agency

Jorge Fonseca está de parabéns. O judoca português teve uma prestação impressionante nos Mundiais de Judo, em Budapeste, e esta sexta-feira, dia 11 de junho, sagrou-se bicampeão de Judo, na categoria de -100 kg, ao vencer na final o sérvio Aleksandar Kukolj, por ippon.

Em declarações à SportTV, Jorge explicou que foi fruto de muito trabalho e dedicação. “Na primeira vez em que fui campeão do mundo duvidaram, que foi por sorte, hoje não tem que dizer que foi sorte, foi muito trabalho, muita determinação e foco, e acabei por realizar aquilo”, explicou.

"É um progresso e quero trabalhar para isso. Chegar aos Jogos e fazer o mesmo que fiz hoje. Vou tentar fazer história e dar tudo de mim, como sempre. Vou estar nos Jogos no nível mais alto possível e fazer o melhor resultado possível. Quero dedicar esta medalha a todos os portugueses. Está aqui. Bicampeão do mundo", disse ainda o judoca do Sporting.

Veja no vídeo abaixo a dança da vitória: