Daniel Oliveira recebeu uma convidada muito especial no programa Alta Definição, da SIC, exibido este sábado, dia 12 de junho. Numa conversa leve e otimista, Isabel Silva recordou os seus momentos de infância e falou sobre a relação muito próxima com o avô, Ramiro, de 92 anos. "Eu so agradeço ao universo por ter tido um avô que me acompanhou durante a minha vida toda", afirmou.

A apresentadora contou que o avô esteve infetado com a Covid-19 e esteve a lutar pela vida no hospital. "Esteve internado. Foi a primeira vez que senti que podia perder alguém", afirmou. Recorde-se que Isabel também esteve esteve infetada com o vírus.

"Eu estava com ele e ele diz-me assim: 'Tenho 92 anos. Está-me a custar um bocadinho falar, mas olha as meninas aqui do bloco são tão simpáticas, são tão queridas comido e estão a lutar pela minha vida. Eu tenho que as ajudar. Eu tenho que fazer de tudo para também ficar bom'", recordou.

Isabel Silva acredita que a forma como o avô encara a vida o ajudou a vencer a luta. "Passado uma semana, ele saiu pelos seus próprios pés. E lá ficaram muitas pessoas 10 anos mais novas que o meu avô. Eu acredito muito que o poder da mente é fundamental para a nossa felicidade. E neste caso para se curar de um problema de saúde", disse, orgulhosa.

