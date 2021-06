Instagram

No passado mês de fevereiro, depois de semanas de especulação, Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira confirmaram que o seu casamento tinha chegado ao fim. Contudo, há cerca de um mês, a blogger revelou, em entrevista, que a reconciliação estava em cima da mesa e que era uma forte possibilidade. “Pode não ser um afastar definitivo”, garantiu em conversa com Manuel Luís Goucha.

Certo é que, dias depois, o seu ex-marido assumiu publicamente uma nova relação, com Sara Veloso, e Ana Garcia Martins revelou alguns pormenores de todo o processo no podcast Separados de Fresco, que apresenta ao lado de David Cristina.

"Nós separámo-nos efetivamente em janeiro, mas não foi um capítulo fechado. Era uma coisa que estava em cima da mesa e foi estando sempre", começou por dizer, antes de contar que, quando percebeu que o ex-marido tinha outra pessoa, o questionou. "Estávamos numa fase em que eu estava mais motivada para tentar e houve uma fase em que eu percebi, não porque ele me disse, mas percebi pela forma como ele falava comigo que, eventualmente, já haveria alguém. Eu perguntei, ele disse-me que sim, que havia uma pessoa, ainda não era uma namorada, mas era alguém que ele estava a conhecer. Aquilo para mim foi: 'Isto é o fim'", assumiu.

Foi então que decidiu avançar de uma vez por todas com o processo de divórcio, mas antes de o fazer, decidiu ter uma longa conversa com Ricardo Martins Pereira, para garantir que era mesmo isso que os dois queriam, até porque têm dois filhos em comum, Mateus e Benedita, de sete e dois anos, respetivamente.

Nessa altura, a blogger terá sido surpreendida com uma sugestão do ex-marido para fazerem uma viagem em família, à Disneyland Paris, mas primeiro outra só os dois. "Aqui a estúpida ligou, imediatamente, para a agência de viagens, marcou e foi nesse dia que fui ao programa do Goucha. (…) Falei em reconciliação, porque nessa manhã tinha marcado uma viagem romântica. Devia estar, neste momento, nas Maldivas, mas não, estou em casa do David Cristina", relata A Pipoca Mais Doce com o tom sarcástico que lhe é característico.

"Eu não sou louca, não fui buscar aquilo... Aceitei aquela entrevista e disse de coração que sim, que a reconciliação era uma coisa que gostava que acontecesse, porque havia essa premissa e porque íamos fazer essa viagem. No dia seguinte, ele fez anos e ainda passamos os anos dele juntos", revelou ainda, acrescentando que no sábado seguinte desfrutaram de um brunch em família e tudo parecia estar a resolver-se.

A reviravolta, no entanto, não tardou a chegar. “Depois, no domingo, ele mandou um mail a dizer que afinal já não queria nada daquilo e já não havia reconciliação. Na segunda, eu meti os papéis para o divórcio, na terça começaram a sair notícias que ele tinha outra pessoa e para aí... no sábado ou domingo [seguinte] ele põe [nas redes sociais] um vídeo a beijar outra pessoa, a assumir publicamente a outra relação", explica.

"O que me custou não foi saber que havia outra pessoa, ele já me tinha falado disso, foi como isto tudo correu. Acho que o processo não foi muito bonito para mim, porque eu estava investida de facto naquela tentativa de reconciliação, que não chegou a ser tentativa nenhuma, foram dois ou três dias, e, depois, a coisa correu mal. (…) E ver sobretudo isso, eu ter ido à televisão, e expor-me daquela maneira, dizer 'sim, acredito muito na reconciliação' e, quatro dias depois, ele estar aos beijos com outra pessoa”, adiantou a blogger.

"Acho que o que magoou mais não foi haver outra pessoa, foi sentir que aquela pessoa, que durante 12 anos foi o meu melhor amigo e que tinha o dever de me proteger, não o tinha feito. E depois és um bocadinho racional e pensas: 'Calma, quem tinha que te proteger era o teu marido, esta pessoa já não é o teu marido, já não é o teu melhor amigo, é uma pessoa que seguiu com a vida dela, que tem outra pessoa, que está a refazer a vida dela, já não sente essa obrigação de ter alguma responsabilidade para contigo'. Isso custou-me mais, essa pessoa já não sente que tem que se preocupar comigo. Aquela pessoa já não é a tua amiga de sempre", rematou Ana Garcia Martins.

Quem parece não ter gostado de ver todos os pormenores do fim do casamento tornados públicos foi Ricardo Martins Pereira, que já reagiu nas suas redes sociais.

“Estou desde ontem a receber todo o tipo de mensagens e comentários de ódio de pessoas que sabem zero sobre a minha vida (embora achem que sabem muito). Pela minha parte, farei o mesmo de sempre, responderei com silêncio. Não falo sobre a minha intimidade. Não revelo conversas íntimas. Não tenho de dar explicações a pessoas que não conheço sobre factos que elas não conhecem. Qualquer pessoa é livre de formular o juízo de valor que quiser sobre mim, com base na informação que acha que tem, e viverei tranquilamente com isso. Paz e amor, sempre”, escreveu o autor do blogue O Arrumadinho.

De referir que Ricardo Martins Pereira está a fazer uma road trip com a nova namorada pela Costa Alentejana e tem partilhado várias imagens no Instagram. Ora veja:

