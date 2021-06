WPA Pool

Esta quinta-feira, 10 de junho, é um dia especial para a família real de Inglaterra. O princípe Filipe celebraria o seu 100.º aniversário.

Uma data que a rainha Isabel II fez questão de marcar de forma bem especial: com a plantação de uma rosa em nome do príncipe.

Assim, a monarca assistiu à flor a ser plantada nos jardins do Castelo de Windsor.

Na fotografia, que pode ver abaixo, Isabel II surge a receber a pequena roseira do presidente da Royal Horticultural Society.

Esta nova flor, que tem o nome do príncipe, foi criada após a morte de Filipe, que faleceu no passado dia 9 de abril.

Por cada rosa vendida, a Harkness Roses vai doar 2,50 libras a um fundo cujo objetivo passa por ajudar jovens de todas as origens a participar no Duke of Edinburgh's Awards - um troféu criado pelo príncipe, em 1956, e que todos os anos premeia quem tenha contribuído para a conservação da vida selvagem e recursos naturais.

1 / 3 WPA Pool 2 / 3 STEVE PARSONS 3 / 3 STEVE PARSONS