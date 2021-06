Reprodução Instagram, DR

Liliana Campos escondeu um segredo dos pais durante um ano mas esta quarta-feira, 9 de junho, fez questão de o revelar ao público!

Aconteceu tudo aos 18 anos, no dia em que tirou a carta.

"Esperei ansiosamente pelos meus 18 anos para tirar a carta. Juntei tostão a tostão para a pagar, porque meti na cabeça que ia aparecer aos meus pais já com a carta na mão. (...) Demorei um ano. Naquela sexta-feira de manhã, depois de ter passado no exame de condução, senti-me Dona do Mundo, mas a verdade é que nem carro tinha", começou por contar.

"A Mãe não achou muita piada eu ter escondido durante tanto tempo um segredo destes. O Pai ficou cheio de Orgulho", confessou ainda.

"Nessa mesma sexta-feira, à noite, resolvi que ia ao Seagull. O meu namorado emprestou-me o carro e sem noção nenhuma lá fui, para aquelas curvas e contracurvas da estrada da Arrábida, com carros estacionados e a circular de um lado e do outro. (...) À saída fui mandada parar pela polícia. (...) Muito senhora do meu nariz, e sem pinga de álcool , porque nunca gostei, lá mostrei a declaração, numa folha branca e vi os olhos arregalados do Sr polícia a olhar para mim: - A menina tirou a carta esta manhã? - Sim, Sr Polícia! - E não tem receio de conduzir nesta estrada?! -Não, Sr Polícia! E lá seguimos viagem", contou.

Foi assim que, segundo explica, começou a paixão da apresentadora pelos carros. Um gosto que ainda hoje mantém.