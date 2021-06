Assinou os papéis do divórcio há pouco mais de um ano e só aí a imprensa norte-americana descobriu que Grace Gummer, filha de Meryl Streep, era afinal casada. Esta semana, a também atriz não conseguiu manter a novidade longe da imprensa. Grace está noiva do famoso produtor de música, Mark Ronson.

Depois Ronson revelar que estava noivo no seu podcast, ainda que sem revelar qualquer nome, bastaram apenas alguns dias para que sites como TMZ ou PageSix 'apanhassem' o novo casal na rua. O produtor, de 45 anos, e Grace Gummer estavam de mãos dadas, trocaram beijos em público e a atriz de 35 anos usava um anel de diamantes.

»» Reese Witherspoon atira gelado a Meryl Streep

Grace Gummer é atriz, tal como a mãe, e é mais conhecida pelo seu papel na série Mr. Robot. Divorciou-se do músico Tay Strathairn (Dawes e Edward Sharpe and the Magnetic Zeros) há um ano e três meses.