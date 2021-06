Getty Images

Foi no último domingo, 6 de junho, que o príncipe Harry de Inglaterra e Meghan Markle anunciaram o tão aguardado nascimento da segunda filha. Entretanto as reações da família real à chegada da pequena Lilibet Diana não se fizeram esperar, incluindo a do príncipe Carlos.



Depois de um comunicado oficial, o herdeiro ao trono britânico falou sobre a neta durante um evento no qual presença esta terça-feira,dia 8, em Oxford.



"O desenvolvimento da tecnologia como veículos elétricos é vital para a saúde do nosso planeta e para as gerações futuras, algo de que estou muito ciente atualmente, tendo recentemente sido avô pela quinta vez", começou por dizer, citado pela revista Hello.



"Notícias tão felizes relembram a necessidade de continuar a inovar nesta área, tendo em vista o legado que deixamos aos nossos netos", concluiu.



De salientar que ainda não se sabe se o príncipe Carlos teve a oportunidade de conhecer a pequena Lilibet Diana. Recorde-se que segundo a imprensa britânica, a relação de Harry com o pai terá fico tensa depois da polémica entrevista concedida a Oprah Winfrey.