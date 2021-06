António Pedro Cerdeira é o mestre das partidas. Há muitos anos que o ator é sobejamente conhecido pelos desafios que faz aos seus colegas ator. Recentemente o ator, que foi alvo de uma grande surpresa preparada por vários atores de A Serra, e partilhou algumas das partidas mais hilariantes que preparou à rubrica Cara Podre na RFM.

"Já fiz coisas horríveis”, disse o ator sobre o que já fez aos atores de A Serra. “Na novela ‘A Serra’ por acaso não tenho feito das piores, mas já desliguei a água de um hotel, do piso onde estava a equipa técnica. Às sete da manhã tudo a querer sair e eu a tomar o meu banho. Não desliguei a água do meu piso”, revelou António Pedro Cerdeira.

Mas a lista não fica por aqui e nem Sofia Alves não escapou. "A Sofia já chegou a ir duas horas mais cedo para as gravações à pala de eu lhe mudar a hora do despertador e do telemóvel”, confessou.

Mas a partida mais elaborada caiu em Rita Salema. “Antes dava para fazer o reencaminhamento anónimo das mensagens. Eu recebia as faturas de tudo [no telemóvel] e fazia o reencaminhamento anónimo [das mensagens]. Tive faturas pagas, da televisão, água e eletricidade. Depois fui alertado pela Rita Salema que me disse: ‘Vou ter que ir à polícia, ando a pagar não sei quantas contas’ e eu disse: ‘Rita, são minhas’”, explicou, deixando os locutores da rádio às gargalhadas.