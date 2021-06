Kim Kardashian e Kanye West estão alegadamente separados. Depois de muitos rumores de instabilidade, a empresária foi vista a chorar num dos últimos episódios do reality show 'Keeping Up With the Kardashian'.

Apesar disso, Kim não quis deixar passar o aniversário de Kanye West sem lhe deixar uma mensagem nas redes sociais.

A empresária publicou uma fotografia de família e, na legenda, deixou-lhe uma declaração de amor.

"Amo-te para a vida", pode ler-se.