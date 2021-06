Reprodução Instagram, DR

Gabriel O Pensador está mais apaixonado que nunca. Prova disso foi a última publicação que fez nas redes sociais onde o músico brasileiro assume a relação amorosa que mantém com Gabriela Vicente.

Apesar de já namorarem há algum tempo, só agora o casal decidiu tornar a relação pública. Talvez porque a namorada do cantor é 20 anos mais nova, algo que nem sempre é bem visto pelo público.

No caso, o artista revelou à revista Quem que juntos dão "muitas gargalhadas com essas coisas". Contudo, fez também questão de mostrar que o que os une é sério: "Ela me apoiou muito também nas horas tristes, como, por exemplo, quando perdi o meu pai e já estávamos no início do namoro".

Prova do amor que os une é a música que o artista vai lançar em breve, em homenagem à namorada: 'Girl From Garopaba'.