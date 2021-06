Manuel Serrão é o mais recente convidado de Júlia Pinheiro. O antigo comentador de 'Noite da Má Língua' esteve à conversa no programa da SIC e recordou algumas histórias que viveu com a apresentadora no formato emitido entre 1994 e 1997.

"Acho que a Alexandra Lencastre raptou-o", disse Manuel entre risos ao recordar um episódio com Miguel Esteves Cardoso. "Eu ganhei tantos cabelos brancos", respondeu Júlia.

