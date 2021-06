Getty Images

O príncipe Harry de Inglaterra e a mulher, Meghan Markle, anunciaram este domingo, 6 de junho, em comunicado, o nascimento da sua filha, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Apesar do afastamento da família real, o casal decidiu homenagear a rainha Isabel II – que era carinhosamente tratada por Lilibet pelos mais próximos quando era mais jovem e pelo marido, o duque de Edimburgo, que morreu no passado dia 9 de abril, durante toda a sua vida – e ainda a princesa Diana, mãe de Harry, que morreu num trágico acidente de viação em Paris em 1997.

Já depois de terem reagido à notícia de forma oficial, através de um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham, o príncipe William e a mulher, Catherine Middleton, recorreram às redes sociais para se pronunciarem publicamente sobre a chegada do novo membro da família. “Estamos todos encantados com as felizes notícias da chegada da bebé Lili. Felicidades para o Harry, a Meghan e o Archie", lê-se.

Recorde-se que, com a decisão dos duques de Sussex de saírem no núcleo sénior da família real britânica para terem uma vida independente nos Estados Unidos, a relação de William e Harry, que sempre foi muito próxima, tornou-se bastante distante. Contudo, durante o funeral do avô, no passado mês de abril, os dois irmãos mostraram-se bastante cúmplices, sobretudo graças à intervenção de Kate. Leia AQUI!