RuiVasco

Depois de uma interrupção motivada pela pandemia de Covid-19, a SIC volta a organizar os Globos de Ouro. O anúncio foi feito esta segunda-feira, 7 de junho, no Jornal da Noite, onde foi revelado que a 25.ª edição da gala que premeia o talento nacional irá acontecer a 3 de outubro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Através de um comunicado publicado no site, a estação de Paço de Arcos divulgou as categorias e subcategorias a concurso, que vão incluir personalidades e projetos ocorridos no período temporal entre 01-04-2019 e 01-04-2021.

CINEMA

Melhor Atriz

Melhor Ator

Melhor Filme

Prémio Especial 25 anos

ENTRETENIMENTO

Personalidade do Ano

Personalidade do ano Digital

Prémio Especial 25 anos

HUMOR

Personalidade do Ano

Prémio Especial 25 anos

FICÇÃO

Melhor Ator

Melhor Atriz

Melhor Projeto

Prémio Especial 25 anos

MODA

Personalidade do Ano

Prémio Especial 25 anos

MÚSICA

Melhor Intérprete

Melhor Atuação

Melhor Música

Prémio Especial 25 anos

TEATRO

Melhor Atriz

Melhor Ator

Melhor Peça/Espetáculo

Prémio Especial 25 anos

PRÉMIO REVELAÇÃO

PRÉMIO MÉRITO E EXCELÊNCIA

Recorde-se que os Globos de Ouro são uma inciativa SIC com o apoio da revista CARAS.

Fique a par de todas as novidades em globosdeouro.pt e na página oficial no Instagram @globosdeouro