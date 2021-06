Ao longo da sua longa carreira, Gordon Ramsay passou quase tanto tempo a insultar a comunidade vegana como os concorrentes de 'Hell's Kitchen'. Amante de carne, o chef escocês pode agora combinar os seus dois passatempos favoritos. É que, pela primeira vez no programa de culinária, estarão a competir duas concorrentes veganas.

Josie Clemens tem 24 anos, é natural de Macomb, Michigan, e é uma dos 18 aspirantes a chef a competir pelo prémio da 20º temporada, que estreou no passado dia 31 de maio no Reino Unido. Todos os candidatos têm menos de 24 anos, daí o nome do programa ter sido alterado para 'Hell's Kitchen - Young Guns'.

Reprodução Instagram, DR

A jovem segue um estilo de vida vegano e luta contra o uso e consumo de produtos de origem animal na sua cozinha, sendo por isso uma concorrente que se destaca do restante grupo. De acordo com a Vegan Women Summit, Josie cozinha profissionalmente desde os 15 anos e, após sair da indústria da restauração em 2016, trabalha para ajudar as pessoas a adotarem uma dieta e um estilo de vida mais saudáveis, chegando mesmo a trabalhar com pacientes com cancro da mama, celebridades de Hollywood e atletas profissionais.

"A minha formação é a culinária francesa e italiana”, contou ao LIVEKINDLY por e-mail. “Mas desde que me tornei vegana, envolvi-me com a culinária oriental. Sempre fui atraída pela cultura, desde que era criança", acrescentou. Os pratos favoritos de Josie são os que nostálgicos que remetem para a sua infância: mac n 'cheese, costelas de jaca e massas caseiras. “Recriar alimentos reconfortantes é muito importante para mim. Gosto de alimentar o coração das pessoas, conectando-as a tempos mais simples das suas vidas”, explicou.

E como qualquer vegano, Josie adora animais. O seu fiel companheiro chama-se Zoey, que até tem uma conta no Instagram. E por falar em redes sociais, a concorrente escreveu um texto sobre o que as pessoas poderiam esperar da sua participação. "O que mais me entusiasma neste programa é o facto de que 6 milhões de pessoas que normalmente assistem a um programa de culinária com carne estão prestes a ser expostas ao veganismo", começou por dizer.

"As pessoas adoram tendências. Agora não é hora de julgar o porquê ou como alguém se torna vegano. É apenas hora de abrir o coração e encorajar e amar a criança interior das pessoas... Para ser um apoio e uma mão amorosa para segurar enquanto as pessoas cruzam a ponte para o veganismo e moldam o seu próprio destino com as suas próprias decisões. Pensa em como teria sido bom ter o apoio da tua família e amigos quando fizeste a mudança. Agora é uma oportunidade divina de fazer o mesmo por alguém que nem conheces. Esse é o tipo de pessoa que se torna amigo e família para sempre. Agora é a hora de nos unirmos", rematou.

Reprodução Instagram, DR

Haverá uma batalha de brócolos (e outros vegetais!)?

Josie não é a única concorrente vegana. Emily Ersh também exclui da sua alimentação tudo aquilo que tenha origem animal, que tenha sido testado em animais ou que contribua de alguma forma para a exploração animal. O que se sabe sobre a candidata: Tem 22 anos, nasceu em San Antonio, Texas, e estudou no Natural Gourmet Institute em Nova Iorque e na Universidade do Texas, em Austin.

Para Emily, cozinhar é mais do que uma paixão. A jovem foi dançarina a maior parte da sua vida e lidou com um distúrbio alimentar onde "a comida era o inimigo". Agora, diz que esta paixão lhe salvou a vida. De acordo com o seu site, Emily gosta de ensinar as pessoas a cozinhar para as ajudar a curar os seus transtornos alimentares e problemas com a imagem corporal.

Gordon Ramsay já provou os tacos de couve-flor de Emily e ficou muito surpreendido com a história da concorrente como pode ver no vídeo abaixo. "Poder partilhar a minha história com o mundo significa muito. (...) Com certeza vou começar a falar mais sobre a minha experiência com um distúrbio alimentar, o meu caminho para a recuperação e porque é que é tão importante conversarmos sobre isso", escreveu no Instagram.

A relação do chef escocês com comida vegana

Gordon Ramsay nem sempre gostou da comunidade vegana. Além de ter referido ter uma alergia a veganos, em 2016, disse ao jornal The Telegraph que "nunca perdoaria" as filhas se um dos seus namorados não comesse carne. E se algum dos seus filhos lhe dissesse que era vegetariano? "Colocava-os em cima do muro e eletrocutava-os", afirmou, na altura, o chef com restaurantes com estrelas Michelin.

No entanto, apesar da sua dura postura, a celebridade deixou os internautas chocados no inicio do mês de março ao fingir que se tinha tornado vegano para promover a sua nova receita de bife Wellington vegano e admitiu que, devido às mudanças de gostos no setor da culinária, atender aos veganos é importante para todos os negócios.

Não se esqueça que é já este domingo, dia 6 de junho, que irá ser revelado o vencedor de Hell's Kitchen Portugal, conduzido pelo chef Ljubomir Stanisic. A não perder na SIC!