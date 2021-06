Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira Tiago Aldeia presenteou os fãs com um autêntico 'tesourinho'.

Na sua conta de Instagram o ator publicou um vídeo antigo da série juvenil, Morangos Com Açúcar, onde iniciou a sua carreira no mundo do espetáculo.

»SOFIA ARRUDA E TIAGO ALDEIA RECRIAM FOTO 17 ANOS DEPOIS: "AINDA CONSEGUES COMIGO AO COLO"«

Completamente surpreendido com "o que tinha em mãos", Tiago confessou: "Enviaram este tesourinho do “Rodas”que não resisti em partilhar...dos tempos em que não tínhamos carta Ana Guiomar! Alguém se lembra deste tempo em que também não havia instagram?".

Veja o momento no vídeo abaixo.

Nos comentários, os fãs ficaram completamente 'histéricos' com esta recordação e desfizeram-se em mensagens saudosas: "Éramos felizes e não sabíamos!", "Omdss que saudades", "Que saudades desses bons, velhos, tempos!", "São novinhos!! Podemos voltar a esta altura!?", "Que nostalgia!".