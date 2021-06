1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Pizzi e a mulher, Maria de Barros, completam esta sexta-feira, dia 4 de junho, quatro anos de casamento.

O casal fez questão de assinalar a data com publicações nas redes sociais, onde mostraram algumas imagens inéditas e inesquecíveis da cerimónia onde trocaram alianças.

"Uma pausa nas férias para marcar o dia 4 de Junho. Não tenho a menor dúvida que há 4 anos, fomos todos muito felizes neste dia", pode ler-se, na legenda da publicação de Maria.

"A ti, há 4 anos que te digo SIM todos os dias, cada vez mais com a certeza de que fomos feitos para estar juntos e que tudo faz mais sentido do teu lado. Obrigada por sermos um do outro, por construirmos a nossa família e lutarmos por ela todos os dias! Amo-te", remata.

Espreite as imagens deste dia na galeria em cima.