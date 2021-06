Dimitrios Kambouris

Kim Kardashian não conseguiu esconder a tristeza ao falar da separação de Kanye West. O momento ficou registado num dos último episódios de sempre do reality show 'Keeping Up with the Kardashians'.

Nas imagens, a socialite surge a chorar ao pé das irmãs enquanto desabafa sobre o fim do casamento com o rapper.

"Honestamente, já não consigo mais. Porque é que continuo presa neste lugar há anos? Ele muda-se para um estado diferente todos os anos, e eu tenho de me manter para educar as crianças", começa por confessar apesar de elogiar o artista como pai.

Kim Kardashian acaba por não conter as lágrimas e confessa sentir-se uma "falhada" por terminar o seu terceiro casamento.

Recorde-se que Kim foi casada com o produtor de música Damon Thomas, entre 2000 e 2004, e ainda com o jogador de basquetebol Kris Humphries.

Kim e Kanye West são pais de North, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, de três e Psalm, de dois.