Tiago Caramujo



Carolina Maria Pêgo, uma das filhas da apresentadora Júlia Pinheiro, terá ficado esta semana. A notícia é avançada pela revista VIP, que dá conta que a jovem foi surpreendida pelo namorado, Pedro Poiret Saldanha, com um pedido de casamento na noite desta quarta-feira, 2 de junho.

Recorde-se que a apresentadora da SIC é também mãe do radialista Rui Maria Pêgo e Matilde, irmã gémea de Carolina. Os três jovens são fruto do casamento, de 35 anos, de Júlia Pinheiro com Rui Pêgo. O ex-diretor das rádios da RTP é ainda pai de Sofia, fruto de um relacionamento anterior.