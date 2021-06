Reprodução Instagram, DR

Carolina Loureiro e Vítor Kley vivem um grande amor que nem a longa distância consegue separar. Naquela que é a primeira entrevista do casal após o reencontro, a atriz e o cantor contaram a Júlia Pinheiro como foi namorar durante a pandemia, uma vez que Carolina vive em Portugal e Vítor vive no Brasil.

"Foi horrível. Não há outra palavra. É muito duro", afirmou Carolina. A antiga apresentadora do Fama Show explicou que foi muito complicado quando fecharam as fronteiras devido à Covid-19. "Eu tinha vindo do Brasil e ele tinha viagem para vir 10 dias depois de mim e fechou tudo. (...) Foram cinco meses a primeira vez, depois ele conseguiu vir. E agora aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando eu vim do Brasil em janeiro, ele já tinha viagem para vir também. Fecharam outra vez as fronteiras. Mais quatro meses"

"Dá para nos sentirmos mais ou menos perto. Vemos a pessoa. Nós dormíamos em vídeo-chamada. Só conseguia adormecer com ele a falar comigo. Eu tive momentos em que desesperei", disse.