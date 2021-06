Carolina Loureiro e Vítor Kley foram surpreendidos no programa 'Júlia', da SIC, não só pela família, mas também por amigos como é o caso de Sofia Ferreira, uma grande amiga do casal que lhes deixou uma mensagem com uma mão cheia de elogios.

"A Carol é uma amiga-irmã de longa data com quem eu cresci, com quem eu tenho muitas boas memórias, dos nossos mergulhos ao luar, das novas aventuras, das nossas loucuras e é uma pessoa que eu guardo com muito carinho no meu coração, de quem eu falo sempre com muito orgulho. Ela sempre foi uma miúda super emancipada, lutadora", disse Sofia.

"Quando conheci o Vítor pessoalmente é muito engraçado, mas quando conheci o Vítor pensei que já o conhecia há muitos anos. Ele acaba por ser muito parecido com ela. Eles têm algumas diferenças obviamente. Acho que são assim um Yin-Yang perfeito, mas também têm muitas semelhanças. São dois grandes artistas, duas pessoas extremamente generosas (...) São duas pessoas que eu admito muito, muito. Têm uma história de amor linda. Acho que quem os conhece percebe claramente que algum dia o caminho deles se iria cruzar ainda que separados por um largo oceano", acrescentou.