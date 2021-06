Esta quarta-feira, dia 2 de junho, Júlia Pinheiro recebeu uma convidada muito especial. Romana esteve no programa 'Júlia', da SIC, e revelou alguns pormenores mais íntimos da sua vida como o facto de não ter tido um bom ambiente em casa.

A artista contou que, sendo menor, era o pai que geria o seu dinheiro. "Ele dava-me à volta de 25 euros, 50 euros, para eu ir comprando as minhas coisinhas. Ele fazia a gestão do resto", disse. Questionada sobre se alguma vez viu esse dinheiro, Romana afirmou: "Não. Não vi".

Embora mantenha uma relação com o pai, com quem fala muito pouco, a cantora não esquece um episódio que aconteceu quando tinha apenas 15 anos: "O meu pai pôs-me fora de casa. Ainda não tinha 16 anos", afirmou.

"Era rebelde. Houve uma altura em que eu estava a cantar imenso, estava a fazer muitos espectáculos, andava muito cansada, estava esgotada. Queria estar com amigos, queria estar com um namorado que ele odiava. Acho que até avancei naquela relação para o confrontar", explicou, recordando a relação difícil com o então namorado.