Reprodução Instagram, DR

Aurea está novamente apaixonada. Quem o diz é a revista Tv Mais que avança com a notícia que a cantora estará a viver um romance com um ator bem conhecido do público português: Diogo Martins.

A artista terá sido vista em clima de cumplicidade com o ator num espaço comercial em Sintra.

Apesar desta informação ainda não ter sido confirmada por nenhum dos dois, a verdade é que, tal como nota a imprensa portuguesa, Aurea e Diogo têm trocado alguns comentários nas redes sociais.

Recorde-se que a cantora terminou o romance com o modelo Rodrigo Castelhano, em dezembro do ano passado. Diogo Martins manteve também uma relação com a modelo Maria Andrade.